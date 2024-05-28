Сквер Гуртьева в Орле ремонтируют с опережением графика

Общественная территория в прошлом году победила в голосовании на благоустройство.

Сквер Гуртьева в Орле ремонтируют с опережением графика. Общественная территория в прошлом году победила в голосовании на благоустройство. Сдать объект планируют уже ко Дню города — 5 августа.



На сегодня практически готова тропиночная сеть. Вдоль улицы Гуртьева появится парковка на тысячу квадратных метров. Она уже наполовину сделана.



В будущем обе стороны сквера оборудуют велодорожками. Вдоль тропинок появятся фонари, скамейки и урны. Памятник генерал-майора Леонтия Гуртьева и деревья центральной аллеи получат современную подсветку.



При планировке дорожек и тропинок проектировщики опирались на архивные фотографии прошлого века.