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10:00, 28 мая 2024 года

В Орловской области нашли блиндаж с останками красноармейцев

Находку сделали возле села Задушное Новосильского района.



В районе села Задушное Новосильского района Орловской области нашли блиндаж с останками красноармейцев. Также поисковому объединению "Отечество" удалось обнаружить семь опознавательных знаков, именную расческу и другие личные вещи бойцов.
 
В январе 1942 года Шестая гвардейская стрелковая дивизия остановила здесь продвижение нацистских войск на Новосиль. Бои шли на рубеже рек Зуша и Неручь. Противник был остановлен вплоть до лета 1943 года — до начала Орловско-Курской наступательной операции.

На этом поле в Новосильском районе поисковики с начала текущей "Вахты Памяти" нашли 15 останков красноармейцев. В Оренбурге удалось отыскать родственников одного из бойцов. Его останки передадут на малую родину.



Антон Сорокин
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