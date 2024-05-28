В Орловской области нашли блиндаж с останками красноармейцев

Находку сделали возле села Задушное Новосильского района.

В районе села Задушное Новосильского района Орловской области нашли блиндаж с останками красноармейцев. Также поисковому объединению "Отечество" удалось обнаружить семь опознавательных знаков, именную расческу и другие личные вещи бойцов.



В январе 1942 года Шестая гвардейская стрелковая дивизия остановила здесь продвижение нацистских войск на Новосиль. Бои шли на рубеже рек Зуша и Неручь. Противник был остановлен вплоть до лета 1943 года — до начала Орловско-Курской наступательной операции.



На этом поле в Новосильском районе поисковики с начала текущей "Вахты Памяти" нашли 15 останков красноармейцев. В Оренбурге удалось отыскать родственников одного из бойцов. Его останки передадут на малую родину.