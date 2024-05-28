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10:30, 28 мая 2024 года Более 56 тысяч орловских детей прошли диспансеризацию Профосмотры проводятся благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение".



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С начала 2024 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 56 тысяч орловских детей. тг-канал "Телеграммы из Орла", осмотры организованы в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Медики четырех детских поликлиник Орла осмотрели почти 31,5 тысячи маленьких пациентов. Еще 11,5 тысячи детей и подростков прошли профосмотры в поликлиниках Ливен и Мценска. Как сообщает , осмотры организованы в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Перечень необходимых исследований зависит от возраста ребенка. Первое обследование новорожденный проходит в роддоме. В дальнейшем обследования проводят по определенному графику.





