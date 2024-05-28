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9:00, 28 мая 2024 года В Орловской области опубликован июньский график социальных выплат Первые льготы придут с 3 по 7 июня.





В Орловской области опубликован июньский график социальных выплат. Его представил региональный департамент социальной защиты.



Согласно графику, с 3 по 7 июня придут следующие пособия: ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области, ежемесячное пособие многодетной семье, единовременное пособие многодетной семье, материнский капитал для многодетной семьи, ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям, единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком "Подарок новорожденному".



С 10 по 14 июня должны выплатить ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям, ежемесячную денежную выплату региональным категориям получателей мер соцподдержки, ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки. Также в этот период придут ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами, доплаты к пенсиям, ежемесячное пособие семьям погибших Героев России, компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан.



С 20 по 24 июня придут субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.



Пособия безработным выплачиваются еженедельно.





