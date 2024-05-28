вторник 28.05.2024 13:43:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

9:00, 28 мая 2024 года

В Орловской области опубликован июньский график социальных выплат

Первые льготы придут с 3 по 7 июня.


В Орловской области опубликован июньский график социальных выплат. Его представил региональный департамент социальной защиты.

Согласно графику, с 3 по 7 июня придут следующие пособия: ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области, ежемесячное пособие многодетной семье, единовременное пособие многодетной семье, материнский капитал для многодетной семьи, ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям, единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком "Подарок новорожденному".

С 10 по 14 июня должны выплатить ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям, ежемесячную денежную выплату региональным категориям получателей мер соцподдержки, ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки. Также в этот период придут ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами, доплаты к пенсиям, ежемесячное пособие семьям погибших Героев России, компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан.

С 20 по 24 июня придут субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

Пособия безработным выплачиваются еженедельно.
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.