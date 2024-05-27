У погибшего от БПЛА орловца на днях родится сын

Утром 27 мая в результате атаки киевского режима в Ливнах погиб водитель пожарной части №8 Роман Петрашов. Орловцу был 31 год, у него осталась 22-летняя супруга, которая должна на днях родить сына.
– Всем помогал всегда, все его любили. Сегодня с утра много народу приехало, все соболезнуют, - рассказывает мама погибшего Валентина Петрашова.
Роман всегда хотел служить Родине: желал работать в полиции, но попал в МЧС.
– Он так и просился куда-то, типо полиции. Все вот это у него шло. Потом получилось что, вроде бы, было место в прожарке. Вот он и пошел туда, - вспоминает отец Романа Сергей Петрашов.
Вражеский снаряд поразил водителя областной пожарной части в нескольких километрах от дома. Еще несколько человек пострадали, им оказывают помощь в Ливенской ЦРБ и в Орле.
Губернатор Андрей Клычков поручил выплатить миллион рублей семье погибшего Романа Петрашова.