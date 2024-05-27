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21:05, 27 мая 2024 года

У погибшего от БПЛА орловца на днях родится сын

Роману Петрашову был 31 год.



Утром 27 мая в результате атаки киевского режима в Ливнах погиб водитель пожарной части №8 Роман Петрашов. Орловцу был 31 год, у него осталась 22-летняя супруга, которая должна на днях родить сына.

Всем помогал всегда, все его любили. Сегодня с утра много народу приехало, все соболезнуют, - рассказывает мама погибшего Валентина Петрашова.
Роман всегда хотел служить Родине: желал работать в полиции, но попал в МЧС.

Он так и просился куда-то, типо полиции. Все вот это у него шло. Потом получилось что, вроде бы, было место в прожарке. Вот он и пошел туда, - вспоминает отец Романа Сергей Петрашов.

Вражеский снаряд поразил водителя областной пожарной части в нескольких километрах от дома. Еще несколько человек пострадали, им оказывают помощь в Ливенской ЦРБ и в Орле.

Губернатор Андрей Клычков поручил выплатить миллион рублей семье погибшего Романа Петрашова.




Мария Семак
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