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20:37, 27 мая 2024 года Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с Сергеем Лежневым Глава региона затронул тему во время прямого эфира в соцсетях.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 27 мая во время прямого эфира в социальных сетях прокомментировал ситуацию со своим советником Сергеем Лежневым.



– Да, действительно я узнал эту информацию. Для меня это была полная неожиданность. Правоохранители будут разбираться. Уверен, все будет беспристрастно, - отметил Клычков.



Губернатор добавил, что Сергей Лежнев последние два года занимался доставкой гуманитарных грузов участникам специальной военной операции.



– Он выполнял ту работу, тащил на себе тонны гуманитарного груза, добираясь до Артемовска, Авдеевки, Соледара. Эту работу мы не остановим, и уже на 29 и 30 мая запланирована доставка новых грузов, - подытожил губернатор.





Сергей Силаев



