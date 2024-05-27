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20:37, 27 мая 2024 года

Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с Сергеем Лежневым

Глава региона затронул тему во время прямого эфира в соцсетях.

Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 27 мая во время прямого эфира в социальных сетях прокомментировал ситуацию со своим советником Сергеем Лежневым.

Да, действительно я узнал эту информацию. Для меня это была полная неожиданность. Правоохранители будут разбираться. Уверен, все будет беспристрастно, - отметил Клычков.

Губернатор добавил, что Сергей Лежнев последние два года занимался доставкой гуманитарных грузов участникам специальной военной операции.

Он выполнял ту работу, тащил на себе тонны гуманитарного груза, добираясь до Артемовска, Авдеевки, Соледара. Эту работу мы не остановим, и уже на 29 и 30 мая запланирована доставка новых грузов, - подытожил губернатор.


Сергей Силаев
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