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19:50, 27 мая 2024 года В Орле 28 мая ограничат движение на нескольких улицах Это связано с празднованием Дня пограничника.



Фото: архив "Вестей"

В Орле 28 мая временно ограничат движение из-за празднования Дня пограничника. Об ограничениях рассказали в пресс-службе мэрии.



- С 9:45 до 11:00 — по ул. Пролетарская Гора;



- С 10:40 до 11:30 — по ул. Максима Горького на участке от ул. Брестской до ул. Пионерской;



- С 10:40 до 11:30 — по ул. Салтыкова-Щедрина на участке от ул. Тургенева до ул. Пионерской;



- С 11:00 до 11:30 — по ул. Полесской на участке от ул. Максима Горького до ул. Октябрьской.



Помимо этого, с 06.00 до 11.00 запретят остановку и стоянку:



- По ул. Пролетарская Гора на участке от дома №1 до площади Ленина, от пер. Почтовый до дома №3 по ул. Пролетарская Гора;



- По ул. Максима Горького на участке от ул. Ленина до ул. Полесской;



- По ул. Полесской на участке от ул. Максима Горького до ул. Октябрьской.







Сергей Силаев



