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19:00, 27 мая 2024 года Физическая активность и правильное питание - залог долгой и счастливой жизни

Многие исследования говорят именно об этом. А вот о том, какие физические нагрузки не навредят пенсионерам и каким продуктам отдать предпочтение - в интерактивной программе "Про Жизнь" Татьяне Курбатовой рассказали врач-методист "Орловского врачебно-физкультурного диспансера" Илья Леонов, заведующая кафедрой пищевых технологий, сервиса торгового и таможенного дела Средне-русского института управления - филиала РАНХ и ГС Елена Меркулова и председатель "Союза пенсионеров" Орловской области Татьяна Воробьева.









Татьяна Курбатова



