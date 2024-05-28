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7:30, 28 мая 2024 года

Орловец получил выплату за погибшего в ЛНР сына

Игорь Смолягин погиб в бою за город Попасная 8 марта 2022 года.

Фото: ОРОО "Совет солдатских матерей"

84-летний житель села Старцево Орловского муниципального округа получил пять миллионов рублей за сына, погибшего в зоне проведения СВО. Трагедия произошла еще до того, как ЛНР вошла в состав России, поэтому возникли трудности с оформлением документов.

Собрать необходимые бумаги родственникам погибшего бойца удалось благодаря помощи общественников. Как сообщили в региональном "Совете солдатских матерей", процесс был долгим и непростым.

Ополченец Луганской Народной Республики Игорь Смолягин родился в Казахстане и долгое время жил в Ростовской области. В 2011 году он вступил в казачество, а в 2014 году присоединился к луганскому ополчению. Его сестра с семьей обосновалась в деревне Алешня Залегощенского района.

Боец погиб 8 марта 2022 года в бою за город Попасная. Игоря Смолягина похоронили на Аллее Славы в Стаханове Луганской Народной Республики.
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