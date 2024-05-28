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8:00, 28 мая 2024 года На модернизацию ЖКХ в Орловской области направили более миллиарда рублей В 2023 году в регионе заменили 17 километров водо- и теплосетей.



Фото: архив

Более миллиарда рублей направили на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Орловской области.



В 2023 году в регионе заменили 17 километров сетей водоснабжения и теплоснабжения. Также в Орле завершилась реконструкция одной котельной.



Продолжается реконструкция еще двух котельных - на улицах Кромской и Авиационной. Кроме того, в Орловской области в 2024 году планируют заменить 24,5 километра тепловых сетей.



Всего на модернизацию коммунальной инфраструктуры Орловской области из федерального бюджета с учетом софинансирования из всех источников было выделено более 465 миллионов рублей. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".







