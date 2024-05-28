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8:30, 28 мая 2024 года Орловские каратисты завоевали десять наград на всероссийских соревнованиях Турнир прошел в Ростове-на-Дону.



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Воспитанники спортивной школы "Орел-карат" успешно выступили на Всероссийских соревнованиях, которые состоялись в Ростове-на-Дону. Они завоевали десять медалей: две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. орловской мэрии. Всего в турнире участвовали 1100 спортсменов из 30 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе - Поздравляю всех победителей и призеров турнира, а также их тренеров! Вы молодцы, продолжайте в том же духе. Я уверен, что мы справимся с любыми соревнованиями, - сказал директор спорт-школы "Орел-карат" Олег Кошелев.





