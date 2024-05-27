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16:50, 27 мая 2024 года

Вдовин снова пригрозил подрядчику Дворянки прокуратурой

Вице-спикер облсовета проверил благоустройство сквера.

Фото: соцсети Михаила Вдовина

Первый заместитель Орловского облсовета Михаил Вдовин 27 мая в очередной раз проверил ход благоустройства сквера Дворянское гнездо. По словам Вдовина работы ведутся, но большинство рабочих сидят. Они ждут бетон, однако дату его поступления никто не знает.

Внизу идет демонтаж бортового камня, поскольку его там ранее не сделали. Ведутся также повторные работы по зачистке колонн ротонды.

Вдовин отметил, что при таком уровне организации можно не успеть и до августа. Однако "при хорошей организации" все может сделать за 2-3 недели, считает вице-спикер облсовета.

Будем поправлять. Если ситуация не изменится, попрошу прокуратуру помочь привести в чувство участников процесса. В конце концов, надоело слушать объяснения, - подытожил Вдовин пост в социальных сетях.


Сергей Силаев
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