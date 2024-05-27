В Орле состоялся спортивный праздник "Русская березка"

В нем приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья.

Эти соревнования не похожи на традиционные. Они больше напоминают развлекательные конкурсы, где главное - не скорость, сила или меткость, а удача и желание победить. Многие участники приехали на спортивный праздник из отдаленных районов Орловщины.

В этом году в фестивале впервые приняли участие подопечные "Фонда Защитники Отечества". После тяжелых ранений некоторые из них нашли себя в параспорте. Например, Григорий Кунцев занялся стрельбой из лука и уже представлял город Орел на турнире в Калуге.

Следующий фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья "Золотая осень" состоится в сентябре 2024 года.