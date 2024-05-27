Главная » Новости



19:00, 27 мая 2024 года ФК "Орел" ушел от поражения в матче с "Коломной" Спасительный гол "зелено-белые" забили в компенсированное к матчу время.







В рамках восьмого тура LEON-первенства Второй лиги ФК "Орел" встретился на своем поле с "Коломной".



В первом тайме орловцы имели ощутимое преимущество, однако реализовать перевес не смогли. Во втором тайме, примерно за 15 минут до конца основного времени, "Коломна" вышла вперед. За несколько секунд до конца игры счет сравнял Евгений Рагулькин.



Следующий матч ФК "Орел" проведет в Долгопрудном, где 1 июня сыграет с "Космосом". Соперник "зелено-белых" идет в группе шестым с 13 очками. У "Орла" на три балла меньше и десятая позиция.





Антон Сорокин



