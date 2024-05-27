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15:30, 27 мая 2024 года Более пяти тысяч орловских девятиклассников сдали второй экзамен по выбору Узнать свои результаты они смогут не позднее 11 июня 2024 года.



Фото: архив

27 мая орловские девятиклассники сдали второй экзамен по выбору: химию, обществознание, биологию и информатику. Для этого были задействованы 45 пунктов, расположенных на базе образовательных организаций региона. В Орловской области экзамены сдавали 5024 выпускника.



- ОГЭ по выбору дают возможность девятиклассникам раскрыть свои способности и определить направление для будущего профильного образования, - отметила заместитель руководителя департамента образования Татьяна Патова.



По ее словам, на Орловщине растет интерес к инженерным специальностям, поэтому все больше выпускников сдают информатику. В то же время интерес к естественным и общественным наукам остается стабильным.











