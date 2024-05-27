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14:11, 27 мая 2024 года

Один из пострадавших при атаке беспилотников на АЗС в Орловской области находится в реанимации

Еще два человека – в травматологическом отделении.


Один из пострадавших при атаке беспилотников на АЗС в Ливнах находится в реанимации. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Еще два человека – в травматологическом отделении.

Как напомнил глава региона, семье погибшего выплатят миллион рублей. Пострадавшие получат по 200 тысяч. Еще трем оказана медицинская помощь. Участников ликвидации последствий атаки планируют представить к наградам.

Как отметил Андрей Клычков, утром 27 мая Ливны подверглись атаке беспилотников. Повреждения получили две заправки, автосервис, несколько машин, КПП нефтебазы. Один дрон повредил автодорогу "Ливны – Русский Брод". Ведутся восстановительные работы.
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