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14:11, 27 мая 2024 года Один из пострадавших при атаке беспилотников на АЗС в Орловской области находится в реанимации Еще два человека – в травматологическом отделении.





Один из пострадавших при атаке беспилотников на АЗС в Ливнах находится в реанимации. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Еще два человека – в травматологическом отделении.



Как напомнил глава региона, семье погибшего выплатят миллион рублей. Пострадавшие получат по 200 тысяч. Еще трем оказана медицинская помощь. Участников ликвидации последствий атаки планируют представить к наградам.



Как отметил Андрей Клычков, утром 27 мая Ливны подверглись атаке беспилотников. Повреждения получили две заправки, автосервис, несколько машин, КПП нефтебазы. Один дрон повредил автодорогу "Ливны – Русский Брод". Ведутся восстановительные работы.





