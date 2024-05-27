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14:00, 27 мая 2024 года В Орловской области восстановили святой источник в честь Живоначальной Троицы Прихожанам Введенского храма села Хотьково помогли военнослужащие.



Фото: церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм в с. Хотьково.

Прихожанам Введенского храма села Хотьково совместно с российскими военными удалось восстановить заброшенный святой источник неподалеку от ныне несуществующей обители.



Как рассказали в Орловской митрополии, источник удалось найти благодаря подсказкам пожилых местных жителей, приходивших к нему еще в середине прошлого века. Он находился в ужасном состоянии и зарос бурьяном.



Деньги на восстановление собрали прихожане Введенского храма и жители Урицкого района. Теперь над источником есть купель, проложена деревянная дорожка с перилами, установлена табличка с названием "Святой источник в честь Живоначальной Троицы. Таманский". Обновленный источник освятил протоиерей Дмитрий Канищев.













