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13:00, 27 мая 2024 года В Орловской области красноухие черепахи могут вытеснить краснокнижных собратьев Первых в водоемы выпускают люди.







Красноухие черепахи могут плохо повлиять на популяцию болотных черепах в Орловской области. Последние занесены в Красную книгу региона. Первых в водоемы выпускают люди. В живой природе условия для размножения у этих хищников есть.



Красноухих черепах замечали в Орлике, Оке и Цоне. Они ночуют, зарывшись в ил, таким же способом зимуют.



Одной из причин, по которой люди выпускают черепах в водоемы, может быть трудность содержания в домашних условиях. Степные черепахи зимой погибают, красноухие могут прижиться в речке.





Татьяна Тимохина



