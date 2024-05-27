В Орловской области красноухие черепахи могут вытеснить краснокнижных собратьев
Первых в водоемы выпускают люди.
Красноухие черепахи могут плохо повлиять на популяцию болотных черепах в Орловской области. Последние занесены в Красную книгу региона. Первых в водоемы выпускают люди. В живой природе условия для размножения у этих хищников есть.
Красноухих черепах замечали в Орлике, Оке и Цоне. Они ночуют, зарывшись в ил, таким же способом зимуют.
Одной из причин, по которой люди выпускают черепах в водоемы, может быть трудность содержания в домашних условиях. Степные черепахи зимой погибают, красноухие могут прижиться в речке.