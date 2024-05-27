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12:30, 27 мая 2024 года
В Орле подвели итоги регионального литературного конкурса "Орловская книга"В числе победителей новички и те, кто уже неоднократно становился лауреатом.
Уже в 23-й раз книга становится главным героем областного праздника, который собирает издателей, писателей, журналистов и иллюстраторов. По традиции конкурс сопровождается выставками всех изданий, вышедших в регионе за прошедший год и ранее.
В номинации "Лучший издательский проект" победила книга ректора ОГИК Владимира Матвеева "Черно-белый Орел". Это история города, рассказанная через фотографии, снабженные авторскими комментариями и любительскими и профессиональными снимками Орла, сделанными во второй половине XIX - первой половине XX веков.
В номинации "Самая читаемая книга" награду получила Елена Ашихмина - филолог, краевед и писатель. Ее книгу "Язык цветов, любви, ночных лучей", рассказывающую о жизни Афанасия Фета, чаще всего запрашивали в библиотеках региона.
Специальной премии удостоена книга "Бессмертный полк Орловского пединститута". В ней рассказывается о студентах, преподавателях и сотрудниках, которые воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. В книге - более шестисот имен героев. Материал для этого издания собирали несколько лет.
Эва Стасюлевич