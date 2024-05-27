В Орле подвели итоги регионального литературного конкурса "Орловская книга"

В числе победителей новички и те, кто уже неоднократно становился лауреатом.

В номинации "Лучший издательский проект" победила книга ректора ОГИК Владимира Матвеева "Черно-белый Орел". Это история города, рассказанная через фотографии, снабженные авторскими комментариями и любительскими и профессиональными снимками Орла, сделанными во второй половине XIX - первой половине XX веков.

В номинации "Самая читаемая книга" награду получила Елена Ашихмина - филолог, краевед и писатель. Ее книгу "Язык цветов, любви, ночных лучей", рассказывающую о жизни Афанасия Фета, чаще всего запрашивали в библиотеках региона.

Специальной премии удостоена книга "Бессмертный полк Орловского пединститута". В ней рассказывается о студентах, преподавателях и сотрудниках, которые воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. В книге - более шестисот имен героев. Материал для этого издания собирали несколько лет.