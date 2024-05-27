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11:30, 27 мая 2024 года Начальник отдела безопасности исправительной колонии в Нарышкино взят под стражу Ему вменяют превышение должностных полномочий.





В Орловской области взят под стражу начальник отдела безопасности исправительной колонии в Нарышкино. Собранные доказательства позволили предъявить ему обвинение. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.



Мужчине вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно организовал передачу осужденному запрещенного в колонии спортивного инвентаря, а также свидание со знакомой, обеспечил освобождение от работы в колонии через медицинскую часть учреждения.





