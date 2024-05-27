ГТРК "Орел" покажет передачу о проблеме семейного насилия

"Узы мрака" смотрите сегодня, 27 мая, в 17:40 на канале "Россия-24" и 28 мая там же в 21:10.

ГТРК "Орел" покажет передачу "Узы мрака" о семейной психологии. Почему мужчины бьют, а женщины терпят? Можно ли разорвать замкнутый круг семейного насилия?



В основе сюжета — три судьбы. Героиня одной истории сделала выбор в пользу жизни, в двух других любовь обернулась страшной бедой.



Смотрите передачу "Узы мрака" сегодня, 27 мая, в 17:40 на канале "Россия-24" и 28 мая там же в 21:10.