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12:00, 27 мая 2024 года Орловцам рассказали, куда звонить при обнаружении подозрительных БПЛА Обратиться можно в дежурные службы УФСБ и УМВД, а также на единый номер службы спасения.



Фото: архив

Жителям Орловской области напомнили, куда обращаться при обнаружении подозрительных летательных объектов.



В случае обнаружения БПЛА позвонить можно в дежурную службу УФСБ региона по номеру: 8 (4862) 43-76-36. Также можно обратиться в дежурную службу УМВД по номеру: 8 (4862) 43-32-32. Кроме того, можно воспользоваться единым номером службы спасения: 112.



Помимо этого, жители региона могут сообщать о беспилотниках через мобильное приложение радар.НФ. Как пишет тг-канал "Телеграммы из Орла", вся информация немедленно передается ответственным сотрудникам государственной власти для дальнейшей обработки.





