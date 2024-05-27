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10:18, 27 мая 2024 года Еще два человека обратились к медикам после атаки беспилотников на АЗС под Ливнами Об этом рассказали в главном управлении МЧС России по региону.



Фото: архив "Вести-Орел"

Еще два человека обратились к медикам после атаки беспилотников на АЗС под Ливнами. Об этом рассказали в главном управлении МЧС России по региону.



Ранее сообщалось о трех пострадавших сотрудниках правоохранительных органов и одном погибшем – водителе-пожарном областной 8-й пожарной части. Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, ему был 31 год.



Напомним, что БПЛА атаковали Орловскую область в ночь на 27 мая. Дроны дважды атаковали АЗС в Ливнах. Во время устранения последствий первой атаки произошло падение еще одного БПЛА.



По данным Минобороны РФ, в течение ночи 27 мая с помощью системы ПВО в Орловской области уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов.





