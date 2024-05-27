В Орле на улице Комсомольской планируют установить дополнительное освещение

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11:00, 27 мая 2024 года
В Орле на улице Комсомольской планируют установить дополнительное освещениеРаботы будут проходить на участке от дома № 144 до дома № 182.
Фото: архив
В Орле на улице Комсомольской планируют установить дополнительные светильники. Тендер по поиску подрядчика объявила администрация города. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
Согласно представленной схеме, вдоль пешеходной зоны от дома № 144 до дома № 182 по улице Комсомольской планируется установить 18 столбов. На них разместят 25 светильников.
Все работы должны быть выполнены за 90 дней. Стоимость контракта составляет более 1,5 миллиона рублей.
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