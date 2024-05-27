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9:46, 27 мая 2024 года Появились кадры последствий атаки беспилотников на АЗС в Ливнах Погиб один человек, еще трое пострадали.





Появились кадры последствий атаки беспилотников на АЗС в Ливнах. Она произошла в ночь на 27 мая. Погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали.





Как рассказал губернатор Андрей Клычков, во время устранения последствий первой атаки произошло падение еще одного БПЛА.





По данным Минобороны РФ, в течение ночи 27 мая с помощью системы ПВО в Орловской области уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов.









