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10:30, 27 мая 2024 года "Бригада Катукова" обеспечит безопасность на водоемах в Орловской области Купальный сезон начнется 1 июня и продлится до конца лета.







С 1 июня по 31 августа в Орловской области пройдет купальный сезон. В регионе оборудуют 39 пляжей.



В обеспечении безопасности на пляжах сотрудникам МЧС будут помогать дружинники из «Бригады Катукова». Они уже прошли обучение и специальный инструктаж по оказанию первой помощи, поэтому готовы к патрулированию зон отдыха.



Как рассказал командир отрядов народной дружины Орловской области "Бригада Катукова" Денис Орлов, первично для обеспечения безопасности пляжей задействуют пять смен дружинников – это примерно 10 человек. Они будут патрулировать Оку и Орлик в пределах областной столицы, информировать горожан о поведении на воде.





Владимир Маряшин



