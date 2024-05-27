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10:00, 27 мая 2024 года
На Орловщине установилась июльская погодаТемпература воздуха постепенно повышается.
Фото: архив
На Орловщине установилась июльская погода. Температура за окном продолжает расти.
По информации Орловского гидрометцентра
, 27 мая в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +23-28 градусов. Ветер восточный 7-12 метров в секунду.
28 мая также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит +7-12 градусов, а днем поднимется до +24-29. Ветер восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.
29 мая установится аналогичная погода: ночью ожидается +9-14 градусов, днем воздух прогреется до +25-30. Осадков не предвидится.