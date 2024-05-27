Число пострадавших от укусов клещей в Орловской области приближается к 500

Болезнь Лайма подтверждена у пяти человек.

В текущем сезоне к медикам с укусами клещей обратились 473 жителя Орловской области, включая 157 детей. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Болезнь Лайма подтверждена у пяти взрослых.



Возбудителями боррелиоза оказались заражены 14,7% клещей, снятых с людей. Из объектов внешней среды исследовано 458 клещей: выявлено 39 положительных результатов на иксодовый клещевой боррелиоз и 19 — на гранулоцитарный анаплазмоз человека.



Противоклещевые обработки в регионе планируется провести на площади в 360 гектаров. Уже обработано 240 гектаров, в том числе территория восьми детских лагерей.