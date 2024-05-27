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9:00, 27 мая 2024 года С 27 мая в Орле отключат горячую воду Ее не будет по 5 июня.





С 27 мая в домах Орла, подключенных к Орловской ТЭЦ, начнется плановое отключение горячей воды. В Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах горячей воды не будет с 27 мая по 5 июня.



Отключение нужно для проверки качества выполненных ранее ремонтов трубопроводов. Подробную информацию по графикам и адресам отключений можно получить на сайте компании "Квадра".





