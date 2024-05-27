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0:49, 27 мая 2024 года В Орловской области сбили еще один БПЛА По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.



Фото: архив

В Орловской области был сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.



По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.



Орловская область неоднократно сталкивалась с попытками атак беспилотников. Так, утром 26 мая средства ПВО сбили над регионом три дрона. При этом никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.









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