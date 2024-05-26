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16:58, 26 мая 2024 года ФК "Орел" сыграл вничью дома с "Коломной" Отыграться зелено-белым удалось за несколько секунд до свистка.



Фото: телеграм-канал ФК "Орел"

Футбольный клуб "Орел" 26 мая сыграл вничью с ФК "Коломна" в рамках восьмого тура LEON-первенства Второй лиги. В первом тайме орловцы имели ощутимое преимущество, однако реализовать перевес не смогли.



Во втором тайме, примерно за 15 минут до конца основного времени, "Коломна" забила мяч в сетку ворот. За несколько секунд до конца игры счет сравнял Евгений Рагулькин.



В итоге орловцы набирают десять очков после восьми туров первенства. У коломенской команды два очка.





Сергей Силаев



