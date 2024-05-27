Посетители выставки "Россия" узнали о музее "Спасское-Лутовиново"
НА ВДНХ работали сотрудники заповедника.
Фото: "Вести-Орел"
Гостям орловского павильона на ВДНХ представили видеопрезентацию музея-заповедника "Спасское-Лутовиново". На большом экране транслировались фотографии, экспозиции музея, программа предстоящих праздников.
Также желающие посетили мастер-класс "Открытка ХIХ века", поучаствовали в викторине "Записки охотника" и попробовали писать настоящим пером и чернилами. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.