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8:00, 27 мая 2024 года

Студенческие отряды Орловской области пригласили студентов на работу

Юбилейный летний трудовой сезон стартовал.

Фото: РСО Орловской области

Более 300 студентов российских студенческих отрядов Орловской области открыли трудовой сезон. Торжественное мероприятие состоялось на территории детского санатория "Лесной".

Уже 11 год подряд мы обеспечиваем бесплатное обучение востребованным рабочим специальностям, организуем трудоустройство на объекты ведущих предприятий страны от Дальнего Востока до Калининграда. В этом году будем работать на 6 всероссийских и 15 межрегиональных трудовых проектах, впервые поедем трудиться на Камчатку в составе бригады рыбообработчиков, - отмечает замруководителя РСО Орловской области Илья Хоромецкий.

РСО региона приглашают студентов на работу уже с конца мая. Потрудиться можно будет в Крыму, Геленджике, Сочи в лучших туристических клмплексах Черноморского побережья. Студенты могут поработать и проводниками в поездах дальнего следования.


Сергей Силаев
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