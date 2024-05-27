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8:00, 27 мая 2024 года Студенческие отряды Орловской области пригласили студентов на работу Юбилейный летний трудовой сезон стартовал.



Фото: РСО Орловской области

Более 300 студентов российских студенческих отрядов Орловской области открыли трудовой сезон. Торжественное мероприятие состоялось на территории детского санатория "Лесной".



– Уже 11 год подряд мы обеспечиваем бесплатное обучение востребованным рабочим специальностям, организуем трудоустройство на объекты ведущих предприятий страны от Дальнего Востока до Калининграда. В этом году будем работать на 6 всероссийских и 15 межрегиональных трудовых проектах, впервые поедем трудиться на Камчатку в составе бригады рыбообработчиков, - отмечает замруководителя РСО Орловской области Илья Хоромецкий.



РСО региона приглашают студентов на работу уже с конца мая. Потрудиться можно будет в Крыму, Геленджике, Сочи в лучших туристических клмплексах Черноморского побережья. Студенты могут поработать и проводниками в поездах дальнего следования.





Сергей Силаев



