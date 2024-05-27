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7:30, 27 мая 2024 года В Дмитровске благоустраивают дворы и дороги К работе приступили сразу несколько подрядчиков.



Фото: районная газета "Авангард"

В Дмитровске Орловской области подрядчики приступили к благоустройству городских улиц, дорог и дворов. Об этом сообщила районная газета "Авангард".



Рабочие заняты на территории дворов, прилегающих к домам 27, 29, 31 по улице Толкачева. В 2024 году здесь обустроят тротуар и ливневую канализацию. Завезены бордюрные плиты, песок и щебень.



Стартовали работы по благоустройству торговой площади на улице Советской. Здесь рабочие сделают все, чтобы на площади не скапливалась вода, а подход к магазинам был удобен при любой погоде. В жилом поселке ПМК-5 преобразилась площадка у остановки школьного автобуса, а на улице Красной на 400-метровом участке меняют асфальт. Работы проводятся за счет средств районного и областного бюджетов.





Сергей Силаев



