Главная » Новости



14:45, 26 мая 2024 года Более 350 тысяч орловцев пройдут диспансеризацию Осмотры врачей жители пройдут до конца года.



Фото: архив

В Орловской области более 350 тысяч человек пройдут диспансеризацию и профилактические осмотры в 2024 году. Скрининг – направление национального проекта "Здравоохранение".



В 2023 году диспансеризацию и осмотры в России прошли 87 миллионов человек. В 2024 году стоит задача охвата более 70% населения, то есть более 102 миллионов человек.



Чтобы получить направление на диспансеризацию, нужно записаться по телефону поликлиники или подойти в регистратуру.





Сергей Силаев



