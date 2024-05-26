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13:04, 26 мая 2024 года

В Болхове в ДТП с четырьмя машинами пострадал человек

Девушке понадобилась помощь медиков.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Болхове Орловской области 25 мая на улице Первомайской в ДТП попали сразу четыре авто.

По предварительным данным, 21-летний водитель "ВАЗ-2114" столкнулся с "Ладой" на своей полосе, затем вылетел на встречку и столкнулся с "ЗИЛом". В свою очередь, "Лада" влетела в "Ладу Гранту", сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В результате аварии молодая девушка получила телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь на месте и отпустили домой.


Сергей Силаев
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