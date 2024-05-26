В Болхове в ДТП с четырьмя машинами пострадал человек
Девушке понадобилась помощь медиков.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
В Болхове Орловской области 25 мая на улице Первомайской в ДТП попали сразу четыре авто.
По предварительным данным, 21-летний водитель "ВАЗ-2114" столкнулся с "Ладой" на своей полосе, затем вылетел на встречку и столкнулся с "ЗИЛом". В свою очередь, "Лада" влетела в "Ладу Гранту", сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В результате аварии молодая девушка получила телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь на месте и отпустили домой.