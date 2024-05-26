В Орле приостановили движение троллейбусов от автовокзала до 1-й Посадской

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11:45, 26 мая 2024 года
В Орле приостановили движение троллейбусов от автовокзала до 1-й ПосадскойЭто связано с порывом кабеля.
Фото: "Вести-Орел"
В Орле временно не ходят троллейбусы на участке от автовокзала до 1-й Посадской. Транспорт разворачивается на улице Брестской. Это связано с порывом низковольтного кабеля.
В ближайшее время работу начнет бригада "ТТП". Пока идут восстановительные работы, орловцы могут воспользоваться автобусами и трамваями, рассказали в пресс-службе мэрии.
Сергей Силаев
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