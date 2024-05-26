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9:00, 26 мая 2024 года Орловец сконструировал станок для изготовления масксетей Виталия Гостева поблагодарили в администрации Залегощенского района.



Фото: газета "Маяк"

В Залегощенском районе живет мастер на все руки Виталий Гостев. Он придумал и собрал станок, который нарезает спанбонд для плетения маскировочных сетей. Теперь этот процесс стал проще и быстрее, а значит, можно сделать для фронта больше сетей. "Маяк". В зоне СВО маскировочные сети очень нужны. В Залегощенском районе их изготавливают несколько небольших коллективов. Недавно мастерицы получили благодарность от танкистов со Сватовского направления. Об этом сообщила районная газета





