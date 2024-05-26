Орловец сконструировал станок для изготовления масксетей
Виталия Гостева поблагодарили в администрации Залегощенского района.
Фото: газета "Маяк"
В Залегощенском районе живет мастер на все руки Виталий Гостев. Он придумал и собрал станок, который нарезает спанбонд для плетения маскировочных сетей. Теперь этот процесс стал проще и быстрее, а значит, можно сделать для фронта больше сетей.
В зоне СВО маскировочные сети очень нужны. В Залегощенском районе их изготавливают несколько небольших коллективов. Недавно мастерицы получили благодарность от танкистов со Сватовского направления. Об этом сообщила районная газета "Маяк".