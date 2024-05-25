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14:40, 25 мая 2024 года В Болхове в результате ДТП пострадал один человек Авария случилась в центре города.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

25 мая около 13:30 в городе Болхове Орловской области произошла авария с участием легкового автомобиля. Инцидент случился на улице Первомайской.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в аварии пострадал один человек. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели.





