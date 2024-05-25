Мощи преподобного Макария передали из Орла на Алтай

Торжественная церемония состоялась в храме Сретения Господня в поселке Вятский Посад.

На Орловщине останется только десница святого. Поклониться ей можно будет в Богоявленском соборе Орла.

Мощи преподобного Макария были обретены 24 февраля в усыпальнице Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря в городе Болхове.

