В Орловской области возбудили дело в отношении начальника отдела безопасности исправительной колонии

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13:00, 25 мая 2024 года
В Орловской области возбудили дело в отношении начальника отдела безопасности исправительной колонииПодозреваемый задержан следователем.
Фото: архив
В отношении начальника отдела безопасности исправительной колонии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Речь идет о колонии ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области, которая находится в поселке Нарышкино.
По предварительной информации, в апреле 2024 года начальник отдела незаконно организовал передачу запрещенного спортивного инвентаря, а также свидание с подругой для одного из осужденных. Кроме того, он помог этому человеку освободиться от работы в колонии через медицинскую часть учреждения.
Подозреваемого задержали. Следствие по уголовному делу продолжается. Об этом сообщили
в СУ СК РФ по Орловской области
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