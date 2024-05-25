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13:00, 25 мая 2024 года В Орловской области возбудили дело в отношении начальника отдела безопасности исправительной колонии Подозреваемый задержан следователем.



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В отношении начальника отдела безопасности исправительной колонии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Речь идет о колонии ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области, которая находится в поселке Нарышкино. По предварительной информации, в апреле 2024 года начальник отдела незаконно организовал передачу запрещенного спортивного инвентаря, а также свидание с подругой для одного из осужденных. Кроме того, он помог этому человеку освободиться от работы в колонии через медицинскую часть учреждения. СУ СК РФ по Орловской области. Подозреваемого задержали. Следствие по уголовному делу продолжается. Об этом сообщили





