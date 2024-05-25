Главная » Новости



12:39, 25 мая 2024 года В Орле выступил Кубанский казачий хор В центре Вятский Посад продолжается фестиваль "Традиции Святой Руси".







В Центре "Вятский Посад" продолжается VII Международный фестиваль православной культуры "Традиции Святой Руси".



Его участниками стали музыкальные и хореографические коллективы из Беларуси, Абхазии, Армении, Казахстана, Сербии, Северной Осетии, Грузии, а также из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Калуги, Иваново, Орла и Орловской области. В числе почетных гостей фестиваля - Кубанский казачий хор. Сегодня, 25 мая, артисты старейшего и крупнейшего хора России выступили в Вятском Посаде.





Анастасия Тычинская



