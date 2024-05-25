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18:00, 25 мая 2024 года Орловским бойцам подарили "Ниву" Груз собрали жители, предприниматели Сосковского, Свердловского и Урицкого районов.



Фото: Сергей Лежнев

Жители и предприниматели трех районов Орловской области доставили на фронт очередную посылку для бойцов. В этот раз они подарили им автомобиль "Нива". Также военным передали строительный материал, инструменты, нательное белье, обувь, маскировочные сети, питьевую воду, продукты и многое другое. Сергей Лежнев поблагодарил всех, кто принимал участие в формировании посылки. Он выразил признательность жителям, бизнесу и коллегам из местных администраций. "Пока мы будем вместе, нас никому не удастся победить!" - Советник губернаторапоблагодарил всех, кто принимал участие в формировании посылки. Он выразил признательность жителям, бизнесу и коллегам из местных администраций. "Пока мы будем вместе, нас никому не удастся победить!" - отметил Лежнев в своем телеграм-канале.





