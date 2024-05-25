Главе Орловской митрополии вручили орден Сергия Радонежского
Священник получил награду из рук патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя в Москве.
Фото: Орловская митрополия
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил митрополита Орловского и Болховского Тихона орденом Сергия Радонежского III степени. Торжественная церемония прошла в Храме Христа Спасителя в Москве.
- За усердные архипастырские труды на благо Святой Церкви, а также в связи с 65-летним юбилеем, - сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Митрополит Тихон начал свое служение на Орловской земле в апреле 2019 года. До этого он был настоятелем Воскресенского кафедрального собора в Южно-Сахалинске.