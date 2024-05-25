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11:43, 25 мая 2024 года Главе Орловской митрополии вручили орден Сергия Радонежского Священник получил награду из рук патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя в Москве.



Фото: Орловская митрополия

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил митрополита Орловского и Болховского Тихона орденом Сергия Радонежского III степени. Торжественная церемония прошла в Храме Христа Спасителя в Москве. информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. - За усердные архипастырские труды на благо Святой Церкви, а также в связи с 65-летним юбилеем, - сообщили Митрополит Тихон начал свое служение на Орловской земле в апреле 2019 года. До этого он был настоятелем Воскресенского кафедрального собора в Южно-Сахалинске.





