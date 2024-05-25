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17:00, 25 мая 2024 года Орловцы сыграли в мафию В областном центре появился клуб любителей интеллектуальной игры.







В Орле любители настольной интеллектуальной игры "Мафия" снова собрались за столом. За процессом наблюдала психолог, а состав игроков всегда разный.



Организатор Римма Чулкова отмечает, что наблюдать и выявлять особенности человеческого поведения ей интересно с профессиональной точки зрения.



– Там и ораторы просыпаются и какие-то скрытые способности. Оказывается, много что умеет человек, - сказала психолог Римма Чулкова.



Подробнее расскажет Александра Бахтина.





Александра Бахтина



