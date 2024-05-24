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16:24, 24 мая 2024 года

В больнице Семашко открылся областной центр по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Его главной задачей установлено снижение процента смертности орловцев от этой болезни.


В больнице Семашко открылся областной центр по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Об этом сообщает региональный информационный портал. Главной задачей центра установлено снижение процента смертности орловцев от этой болезни.

Центр работает на базе кардиологического отделения №2.
Заведующий кардиологическим отделением №2 БСМП им. Н. А. Семашко Антон Карасев: "Работа будет строиться в тесном взаимодействии с амбулаторным звеном. В стационаре у пациентов будет выявляться причина хронической сердечной недостаточности и подбираться адекватная терапия. Далее пациент продолжит лечение по месту жительства, а мы с помощью электронного документооборота будем следить за ходом лечения и взаимодействовать с лечащими врачами при необходимости его коррекции".
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