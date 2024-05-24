В Орле продолжается реконструкция Колхозного моста

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21:00, 24 мая 2024 года
В Орле продолжается реконструкция Колхозного мостаНа объекте занято порядка 11 единиц техники и 70 специалистов.
Строительные работы на Колхозном мосту в Орле продолжаются. На объекте занято порядка 11 единиц техники и 70 специалистов.
Уже демонтирована старая переправа. В настоящий момент ведется устройство буронабивных свай. К осени здесь появится новый асфальт.
Открытие Колхозного моста запланировано на февраль 2025 года. Новая конструкция будет шире на шесть метров.
Согласно проекту, переправа получит две полосы движения и два тротуара для пешеходов.
Владимир Маряшин
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