В Орле открылась персональная выставка Ольги Сорокиной
Экспозиция представлена в Орловском музее изобразительных искусств.
В Орловском музее изобразительных искусств открылась юбилейная персональная выставка Ольги Сорокиной "Русский альбом". Часть работ художницы представлена широкой публике впервые. Поздравить своего педагога пришли студенты художественного училища.
Ольга Александровна Сорокина родилась в Орле. С 1998 года она является членом Союза художников России. Творчество Сорокиной известно далеко за пределами нашего региона. Ее полотна неоднократно экспонировались на престижных выставках в России и за рубежом, а также были отмечены различными наградами.
Выставка работ Ольги Сорокиной продлится до 30 июня 2024 года.
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