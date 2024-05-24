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20:00, 24 мая 2024 года В Орле открылась персональная выставка Ольги Сорокиной Экспозиция представлена в Орловском музее изобразительных искусств.







В Орловском музее изобразительных искусств открылась юбилейная персональная выставка Ольги Сорокиной "Русский альбом". Часть работ художницы представлена широкой публике впервые. Поздравить своего педагога пришли студенты художественного училища.



Ольга Александровна Сорокина родилась в Орле. С 1998 года она является членом Союза художников России. Творчество Сорокиной известно далеко за пределами нашего региона. Ее полотна неоднократно экспонировались на престижных выставках в России и за рубежом, а также были отмечены различными наградами.



Выставка работ Ольги Сорокиной продлится до 30 июня 2024 года.



(12+)











Эва Стасюлевич



