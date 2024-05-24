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19:00, 24 мая 2024 года Орловские дайверы обнаружили якорь на дне Ладоги Находку подняли на сушу и изучают.







Орловские дайверы продолжают покорять подводный мир Ладожского озера. Экватор экспедиции увенчался успехом: на глубине в 15 метров найден якорь. Его подняли на сушу и тщательно изучают.



Определиться с точкой погружения помогло высокоточное обследование дна, производимое гидрографами.



В XX веке на месте, где был найден якорь, находилась одна из финских батарей. Во время Великой Отечественной войны в 1944 году финны стали оборудовать здесь позиции. Проходящие здесь корабли могли проходить рядом и потерять якорь.





Юлия Опанасюк



