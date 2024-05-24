В Орловской области пробация поможет вернуть социальные навыки осужденным

Соответствующий закон заработал с 2024 года.

С 1 января 2024 года вступил в действие закон о пробации в Российской Федерации. По сути, теперь сотрудники уголовно-исполнительной системы оказывают помощь осужденным, которые отбывают наказание без изоляции от общества.



Специалисты оказывают содействие в оформлении документов, получении социальной помощи – одежды, обуви. Помогают решают вопросы с жильем, трудоустройством и обучением.



Исполнительная пробация – это взаимодействие нескольких структур. От здравоохранительного департамента до социальной службы. За пять месяцев действия программы помощь получили больше полутора тысяч человек.